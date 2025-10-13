どの病院で受けられる？実際にレカネマブ／ドナネマブの治療を受けるには、どんな準備が求められるのでしょうか。治療を受けるまでのプロセスや費用について紹介しましょう。レカネマブ／ドナネマブの治療をおこなうことができる病院は、「最適使用推進ガイドライン」（厚生労働省）で定められています。専門医の数や検査設備、副作用が出たときの治療体制など、厳しい基準が設けられ、それをクリアした病院のみが治療をおこなうこ