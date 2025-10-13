ヨーロッパと中東など約20カ国の首脳が10月13日（現地時間）、エジプトのリゾート都市シャルム・エル・シェイクに集まる。ドナルド・トランプ米大統領とエジプトのアブドゥルファッターハ・エルシーシ大統領が共同主催する「ガザ地区の和平を巡る首脳会議」に出席するためだ。この日は、イスラエルとパレスチナの武装勢力ハマスが8日に合意した停戦案の正式署名と、ハマスに拘束されていたイスラエル人質の解放も行われる予定だ。