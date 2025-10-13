ヤンキースとの地区シリーズを制し、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）に駒を進めたブルージェイズは12日（日本時間13日）、左ひざを痛めているボー・ビシェット内野手（27）を出場選手登録から外した。ビシェットは前日に左膝を痛めてから初めて走塁練習を行ったが、二塁を回る際に顔をしかめ、そのままスピードを緩めて歩いてベンチへ戻り、首を横に振った。今季のビシェットは打率.311で、メジャー全体で