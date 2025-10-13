10月9日（現地時間、以下同）、強豪フィリーズにサヨナラ勝ちをおさめ、3勝1敗で地区シリーズを制したロサンゼルス・ドジャース。8回から3イニングをピシャリと抑え、流れを引き寄せたのが佐々木朗希投手（23）だ。直後のシャンパンファイトはデーブ・ロバーツ監督（53）のあいさつ、“ShotforRoki！”（ロウキに乾杯）で始まった――。【写真】この記事の写真を見る（2枚） 10月13日配信の「週刊文春 電子版」記事よ