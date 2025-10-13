＜情報最前線：エンタメ舞台＞尾上右近（33）が、「錦秋十月大歌舞伎」（21日まで、東京・歌舞伎座）で大車輪の活躍を見せている。A、Bプロ2通りの配役で上演する「義経千本桜」で、前半日程のAプロは清元栄寿太夫として清元の立唄（清元の太夫をリードする役目）で出演し、上演中のBプロでは、芝居、踊りと見せ場満載の大役、佐藤忠信実は源九郎狐を演じている。このほど取材に応じ、役への思い、歌うことで感じる気持ちを語っ