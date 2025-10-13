野球、サッカーに限らず日本人スター選手の海外移籍がとまらない。そこには構造的な理由があるという。日本政策投資銀行著、編集『スポーツビジネス成長論』（ダイヤモンド・ビジネス企画）より、一部を紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／P_Wei※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／P_Wei■ソフトバンクとドジャースの売り上げは700億円も違う米欧と日本のスポーツ産業の差として象徴的に挙げられるのが、MLBや欧州各