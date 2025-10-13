日本航空（JAL）とJR北海道は、ひがし＆きた北海道キャンペーンを11月1日から2026年3月31日まで実施する。新たに旅行商品専用の「JALCPひがし北海道エリアパス」を設定し、帯広・釧路・網走を結ぶ道東エリアで特急・普通列車（快速含む）が乗り放題になる。有効期間は2日間または3日間。既存の「JALCPひがし＆きた北海道パス」も継続発売し、道内を広く周遊できるフリーエリアで特急・普通列車が乗り放題。有効期間は2日間・3日間