かつてJリーグの名古屋グランパスでも活躍した元スター選手のドラガン・ストイコヴィッチが監督として率いてきたセルビア代表。11日にホームで行われたアルバニアとのW杯予選に0-1で敗れた後、ストイコヴィッチ監督が辞任した。セルビアサッカー協会は、ストイコヴィッチ監督辞任を申し出たため、14日のアンドラ戦には帯同しないと発表。そのうえで、代表チームを指揮した4年半に対する感謝も綴っている。『PTC』などによれば、ス