前編記事『ロキソニン、ガスター、アスピリンにタケキャブ…実は「アレルギーの引き金」になるクスリの数々』より続く。エアコンの「カビ」が喘息の原因にクスリだけでなく、日々の食生活もアレルギー症状を引き起こしかねない。国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルゲン研究室室長の福冨友馬氏は長年の臨床経験にもとづいて、「たとえば、砂糖の摂りすぎもアレルギーの発症、症状の増幅と関係している」と語る。「体内で