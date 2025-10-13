酸素が行き渡らなくなる健康のために毎日、ウォーキングにいそしんでいる人も多いだろう。だが、動悸・息切れでなかなか長続きしない人も多いのではないだろうか。そもそもなぜ、動悸・息切れは起きるのか。心臓血管研究所附属病院名誉所長の山下武志氏が語る。「筋肉は使わないとやせ細っていきますよね。心臓も筋肉でできていますから、使っていないとやせ細り、硬くなっていきます。肺も同じで深呼吸などでつねに動かしているか