タレントの照英が１０日付で自身のインスタグラムを更新。愛犬が２０歳を迎えたことを報告した。「愛犬テンに触れ合える幸せを感じてます」と書き出し、「２０２５年１０月８日に２０歳を迎え、皆様からの祝福メッセージに心が熱くなります。皆様、本当に有り難う御座います」とつづった。「いつも伝えておりますが、テンテンは一生懸命一日一日を頑張って生きています。これからも家族全員でテンを支えつつ、テンテンの為に