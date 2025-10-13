台風２３号は強い勢力で伊豆諸島に最接近しています。雨や風のピークはきょうの昼前までと見られますが、台風が過ぎた後も吹き返しの北寄りの風が強く吹くでしょう。暴風や高波、土砂災害などに厳重に警戒してください。一方、東北や関東、北陸は、湿った空気の影響で曇りや雨の所が多いでしょう。関東の沿岸部では北寄りの風がやや強く吹きそうです。それ以外の地域は晴れる所が多いでしょう。九州や四国など、西日本の太平洋側ほ