かゆみの裏に「命にかかわる大病」も「かゆみ」を経験したことのない人はいないだろうが、実はそのメカニズムについては完全には解明されていない。ときには、かゆみの裏に命にかかわる大病がひそんでいることもある。「実は、がん患者さんの多くがかゆみを抱えています」こう解説するのは、順天堂大学環境医学研究所所長で、順天堂かゆみ研究センター長の高森建二氏だ。「その詳しいメカニズムはまだわかっていませんが、がん細胞