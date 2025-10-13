通過速度は？ スピードを出し過ぎると思わぬトラブルが起きる可能性も有料道路の料金所をスムーズに通過する際に便利なのが「ETC」。多くの人が利用するETCですが、稀に開閉バーが開かないというトラブルに巻き込まれるケースも。【画像】「えっ…！」 これが「あと5年」で”使えなくなる”ETCです！ 画像で見る（20枚）原因のひとつとして、ETCゲートの通過速度がありますが、どのくらいの速度で通過すればいいのでしょうか