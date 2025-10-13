マルチ商法にのめり込み、500万円もの借金を抱えた母。娘の祐子さんはそんな母を必死に支え続け、一時はマルチ商法から脱したかのように思えた。【写真】母が顔に貼っていたシール。「ここぞというときの願いごと」に使うそうところが、再会した母の頬には直径10センチの巨大な金色のシールが貼られていた。パニックになった娘が送ってしまった「最後のLINE」、そして今振り返る母がマルチにハマったワケとは──。【前後編