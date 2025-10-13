父が遺した3000万円が、わずか数年でゼロになった──。原因は、母親がのめり込んだ「がんが治る」と謳うマルチ商法だったという。【写真】実家で見つけたB社株の申込書。『9株／30万』の欄に丸がついている夫の死への後悔と病への恐怖につけ込まれ全財産を失った母親と、彼女を救おうとする家族の戦いの日々はあまりに壮絶だ。「マルチ2世」として発信している祐子さんに過去について聞いた。【前後編の前編】「仲のいい家族