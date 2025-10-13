10月10日はメンタルヘルスデー2025年10月10日は国際記念日「世界メンタルヘルスデー」だ。日本各地で心の健康にまつわる啓発イベントが開催された。また国内外でシンボルカラーであるシルバーとグリーンのライトアップなどもされていた。心の健康を害してしまうと、最悪の場合自殺という結果になってしまう。心の健康は職場、学校、家庭など環境による影響も大きい。多くの企業が自殺防止に取り組み、成人の自殺者数は減っているが