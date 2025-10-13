この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。女性は妊娠中、お酒やたばこを避けるだけでなく、生魚や加熱処理のされていない食べ物も避けた方が良いとされます。これらが好物だった女性にとっては、赤ちゃんを育てる10か月間は好きなものを我慢する期間になりますよね。その時、一緒に寄り添ってほしいパートナーが全く気持ちに寄り添わない言動