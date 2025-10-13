昨年、シーズン3位からチームを26年ぶり日本一に導いたDeNA・三浦大輔監督は、4年連続Aクラスの2位という好成績にもかかわらず、阪神の独走を許しリーグ優勝を果たせなかった責任を取り、今季限りで辞任することが決まった。そして、過去にも好成績を収め、続投と思われたにもかかわらず、辞任した監督が何人か存在する。【久保田龍雄/ライター】【写真】筒香の日米通算250号ホームランも…横浜DeNAベイスターズのリーグ最終戦の