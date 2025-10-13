□にある漢字を入れると、4つの言葉が完成するこのクイズ。「簡単そう！」と思った方も、案外つまずいてしまうかも……。あなたは、正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えるけど、難度高めかも……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「際」♡「際会」「際涯」「分際」「真際」でした！※答えは複数ある場合があります。「際会」は、たまたま重大な時機や事件に出会うことを