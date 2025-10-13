NPBでは12日、CSファーストステージ第2戦となる2試合が行われました。セ・リーグでは、初戦に勝利したDeNAの先発・ジャクソン投手が初回5失点と振るわず。それでも直後の1回裏、佐野恵太選手と石上泰輝選手のアベック弾で一挙5得点を奪い、試合を振り出しに戻します。その後は両チーム無得点のまま延長戦に突入。延長11回にはフィルダースチョイスで再び巨人に1点のリードを許しました。それでもその裏、2アウトと土壇場の場面で、