ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサー（２９）が９日付で自身のインスタグラムを更新。２０１８年に入社した同期３人でのショットを公開した。「本日の主役！あみみ、お誕生日おめでとう」とつづり、田村真子アナウンサー（２９）とともに９日に誕生日を迎えた良原安美アナウンサー（３０）のバースデー祝いの様子をアップした。この投稿にファンからは「黄金世代」「美人三姉妹」「同期っていいですね」「メグちゃん綺麗」「仲良