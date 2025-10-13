強い台風第２３号（ナクリー）は、１３日昼前にかけて強い勢力を維持し伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 【画像】進路図を見る台風23号 ［気象概況］強い台風第２３号は、１３日４時には八丈島の南西にあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカ