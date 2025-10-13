「2025年全国メインバンク調査」で、メインとして取引する企業の増収増益率が全国トップだった沖縄銀行。金融をコアとする「おきなわフィナンシャルグループ（OFG）」として地域貢献を進めている。沖縄銀行をメインバンクとする6,033社のうち、建設業1,816社（構成比30.1％）、サービス業他1,620社（同26.8％）の2産業で約6割を占める。取引先の本社は那覇市が25.9％、浦添市が10.5％で続く。取引先支援を強化する沖縄銀行を