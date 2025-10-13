札幌市白石区の国道できのう車3台が絡む事故があり、この事故で、対向車線にはみだした車を運転していた41歳の男が逮捕されました。事故があったのは札幌市白石区中央2条3丁目の国道12号です。きのう午後2時半ごろ、目撃者から「交通事故でけが人が出ている」と警察に通報が入りました。警察によりますと、いずれかの黒色の乗用車が中央線をはみ出し、対向車線を走る乗用車にぶつかり、そのままほかの1台も巻き込んだということで