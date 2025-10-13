札幌市の豊平川河川敷に車が転落する事故がありました。車には40代の男性が乗っていましたが、自力で脱出しその後、病院に搬送されました。消防や警察が階段を下って向かった先には転落した1台の車がありました。事故があったのは札幌市中央区南5条東4丁目付近の豊平川の河川敷です。きのう午前2時前、目撃者から「河川敷の階段部分からサイクリングロードまで車が落ちた」と消防に通報がありました。消防によると車には40代