特殊詐欺の被害を未然に防ごうと、ファイターズガールが注意を呼び掛ける啓発活動に参加しました。道警のカラーガード隊などとダンスを披露したファイターズガール。札幌市厚別区の商業施設を訪れた理由は特殊詐欺による被害防止を呼びかけるためです。道警によりますと、道内の特殊詐欺被害額はことし9月末までにおよそ17億円にのぼり、すでに去年の4倍以上です。ファイターズガӦ