北見市にある中学校で窓ガラスが割られているのが見つかりました。警察は器物損壊事件とみて捜査しています。窓ガラスが割られているのが見つかったのは北見市広郷にある上常呂中学校です。おととい午前8時40分ごろ、学校関係者が被害を見つけ警察に通報しました。体育館や職員室などあわせて11枚の窓ガラスが割られていて、校舎内では割れたガラスの近くで石9個が見つかったということです。（北見市立上常呂中学校北村雅俊教頭