【ワシントン＝阿部真司】米ＮＢＣなどは１１日、バイデン前大統領（８２）が前立腺がんの放射線治療を受けていると報じた。バイデン氏の報道担当者の話としている。治療は９月に始まり、数週間続くとみられている。米ＣＢＳによると、バイデン氏の健康状態は良好で、「治療に順調に応じている」という。バイデン氏に近い関係者の話として伝えた。バイデン氏は５月に前立腺がんと診断され、骨への転移が確認されていた。その