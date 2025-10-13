銃撃事件が起きた飲食店＝12日、米南部サウスカロライナ州（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米南部サウスカロライナ州の飲食店で12日未明、銃撃事件が発生し、地元の保安官事務所によると、少なくとも4人が死亡、20人が負傷した。負傷者のうち4人は重体だという。銃撃の原因は不明。AP通信によると、飲食店では高校の同窓会イベントが行われており、多くの人でにぎわっていた。