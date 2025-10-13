◆第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）第１回アイルランドＴ・Ｇ２は１２日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われ、４番人気のラヴァンダ（岩田望）が８度目の挑戦で重賞初制覇。初代女王に輝き、エリザベス女王杯（１１月１６日、京都）への優先出走権を獲得した。テンよし、中よし、しまいよし。ラヴァンダは好スタートを切ると、道中のリズムもバッチリ。外に持ち出された