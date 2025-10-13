▼青森県（青森地方気象台・１３日５時）【津軽】くもり後晴れ【下北】くもり後晴れ【三八上北】くもり時々晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台・１３日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】くもり【沿岸南部】くもり▼宮城県（仙台管区気象台・１３日５時）【東部】くもり【西部】くもり▼秋田県（秋田地方気象台・１３日５時）【沿岸】くもり後晴れ【内陸】くもり後晴れ▼山形県（山形地方気象台・１３日５時）【村山】雨後くもり【置賜】