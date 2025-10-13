この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。 ■これまでのあらすじ妹を苦しめたボスママとその取り巻きに立ち向かうため、姉はカツラと眼鏡で妹になりすまし学校に乗り込んだ。挑発的な言葉を浴びても感情を抑え、まずは敵の出方を探る。早速ボスママたちからランチ会に呼ばれるが…。大人しかったママの変貌に困惑全部コイツらのせいPTA辞める宣言！ケンカNG