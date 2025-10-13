トランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、交流サイト（SNS）への投稿で、11月1日から100％の追加関税を課すと表明した中国との関係を念頭に「心配はいらない。きっと大丈夫だ」と記した。米中関係が再び悪化し、世界経済に影響が広がることへの懸念を緩和する狙いがあるとみられる。追加関税は中国が発表したレアアース（希土類）輸出規制への対抗措置とみられるが、報復の応酬が続けば