再雇用はあくまで一つの選択肢にすぎません（写真：EKAKI／PIXTA）定年後の生活費や収入の計画、立てていますか？「実は会社の再雇用頼みはリスクが大きい」と語るのは、『再雇用でいいですか？実はあなたも定年後十分稼げる40・50代から身につけるべきノウハウのすべて』を上梓した株式会社B&EP代表取締役の北口正人氏です。この記事では、北口氏が、再雇用のリスクと、40・50代から始めるべき「定年後の自分」を見据えた