S.I.P.H Entertainment Japanの大手テーマパークなど数々のエンターテインメント作品を手掛けてきたS.I.P.H THEATERは11月12日・22日に、脳科学と音響心理学に基づいた新しいシアター体験「ボ〜っとしあたー」のトライアル公演を、フラリエ クリスタルコート（愛知県名古屋市）にて開催する。●生演奏・語り・ダンス・瞑想を組み合わせた新感覚の舞台作品「ボ〜っとしあたー」は、「現代人の脳を少し休める」ことをテーマに、