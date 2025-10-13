オランダ代表FWメンフィス・デパイ（コリンチャンス）が、同国代表の最多アシスト記録を更新した。12日、イギリスメディア『The Athletic』が伝えている。FIFAワールドカップ26欧州予選・グループGの第8節が行われ、オランダ代表はホームでフィンランド代表と対戦した。試合は立ち上がりの8分にデパイのアシストからドニエル・マレンが先制点をマーク。16分にも再びデパイのフリーキックからフィルジル・ファン・ダイクが追加