突然の胸痛や息苦しさを感じたとき、それが「狭心症」なのか「心筋梗塞」なのかを見極めることは非常に重要です。どちらも虚血性心疾患に分類されますが、血管の詰まり具合や症状の持続時間に大きな違いがあります。狭心症は一時的な血流不足で収まることが多いのに対し、心筋梗塞は心筋が壊死する危険な状態です。命に関わるこれらの疾患の違いや具体的な症状について、「KENカルディオクリニック柏」の中村先生に解説していただ