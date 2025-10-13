お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(10月16日スタート毎週木曜21:00〜)の囲み取材会に天海祐希、田中哲司、でんでん、小日向文世、山本耕史、若村麻由美とともに登壇した。塚地武雅新シーズンで再びキントリメンバーと再会したことについて、塚地は「『キントリ』としては一度、ファイナル気分でやらせてもらってからの、もう一度新シーズン。この状況が劇中