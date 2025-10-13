俳優の山本耕史が、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(10月16日スタート毎週木曜21:00〜)の囲み取材会に天海祐希、田中哲司、塚地武雅、でんでん、小日向文世、若村麻由美とともに登壇した。山本耕史『緊急取調室』第5シーズン第1話にゲストとして出演する山本。同シリーズへの出演について、「シリーズが12年ということで、僕も定期的に観ていたセットの中に入れる嬉しさがありました」と喜びを語る。し