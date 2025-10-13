お笑いタレント有吉弘行（51）が12日に放送されたテレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（日曜後10・00）に出演。人生で初めて「ひつまぶし」を食べた時の出来事を振り返った。冒頭、有吉ら出演者たちは東京都港区・虎ノ門にある絶品ひつまぶしを堪能。あまりのおいしさに箸が止まらない出演者たちだった。すると、有吉は「生まれて初めて、ひつまぶし食べたの秋元さんと一緒」と、作詞家の秋元