テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(10月16日スタート毎週木曜21:00〜)の囲み取材会が都内で行われ、天海祐希、田中哲司、塚地武雅、でんでん、小日向文世、山本耕史、若村麻由美が登壇した。天海祐希「映画が延期になって、やっと公開できるようになって……」そう語ったのは、ドラマ『緊急取調室』で主演を務める天海祐希。シリーズ開始から12年にわたり、主人公・真壁有希子を演じ、チームをけん引してきた。シリーズ