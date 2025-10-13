ホーム&アウェー方式で行われるサッカーJリーグYBCルヴァンカップのプライムラウンド準決勝の第2戦が12日に行われました。2戦を通して勝利数が同じの場合は、2試合の得失点差で優劣を決定。得失点差も同じ場合は、延長戦（前後半各15分）に突入。それでも決しない場合は、PK戦で勝敗が決まります。敵地での第1戦を2−0で勝利したサンフレッチェ広島は、横浜FCにホームの第2戦もジャーメイン良選手の決勝ゴールで勝利。2戦2勝と