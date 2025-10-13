いつも笑顔だけど、どこか疲れた様子のお嫁さんのことが気になっていた女性。その違和感の正体は、思いもよらぬ“ある気持ち”によるものでした──。今回は筆者の知人から聞いた、嫁姑関係で思わず反省したというエピソードをご紹介します。 嫁の表情が気になる 最近まで、息子夫婦の家を訪ねるたびに、いつもどこか疲れたような顔をしているお嫁さんのA子が気になっていました。 挨拶も丁寧だし、言葉遣いもきちんと