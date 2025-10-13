伊東純也がA代表デビューの東京スタジアムに凱旋日本代表MF伊東純也が10月12日、千葉県内でキリンチャレンジカップ2025ブラジル戦（14日／東京スタジアム）に向けて練習。強豪相手に代表デビューを飾った思い出の地に8年ぶり“凱旋”を果たす。「そうなんですね、全然覚えていないです」まさに伊東らしい一言目。2017年12月のE-1選手権。当時バヒド・ハリルホジッチ監督が率いていた国内組のチームで伊東は初めて日本代表入り