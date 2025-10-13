グローバルボーイズグループ・ＪＯ１の白岩瑠姫（２７）の地上波ドラマ初出演となるカンテレ・フジテレビ系全国ネット「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（火曜・後１１時）が、７日にスタートした。白岩は番組開始に合わせてインタビューに応じ、大役への意気込みや、舞台裏の楽しさを語った。（田中昌宏）インタビュー室に現れた白岩は、ツイードのセットアップ姿。バッチリ、着こなしていた。「かわいいですよ