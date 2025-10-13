学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１３日午後１時５分、島根・出雲市の出雲大社前をスタートし、出雲ドーム前ゴールの６区間４５・１キロで行われる。大会前日の１２日の最高気温は２９度に達し、１３日の最高気温も夏日（気温２５度）となる見込み。近年の猛暑の対策として、将来的にスタート時間を現在の１３時５分から午前８〜１０時に変更する案が浮上していることが１２日、分かった。多数の監督が選手の安全確保のため、午前