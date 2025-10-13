◇スタンレーレディスホンダ 最終日(12日、東名カントリークラブ)国内女子ツアー最終日で河本結選手がトップを守り今季2勝目を挙げました。この日は濃霧の影響により9ホール短縮の変則ラウンドとなった最終日。初日からトップを守った河本選手が4バーディー、ノーボギーでスコアを4つ伸ばし、トータル14アンダーで逃げ切りました。優勝した河本選手は「すばらしいコースコンディションを整えていただきました、東名カントリークラ