強い台風23号は、昼前にかけて台風22号で大きな被害を受けた八丈島など伊豆諸島にかなり接近する見込みで、気象庁は暴風や大雨による災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。強い台風23号は、現在、本州の南の海上にあって、昼前にかけて強い勢力で伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島できょう予想される最大瞬間風速は50メートルで、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛び散ったりするなど、猛烈