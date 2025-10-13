「おせっかい」を売りとする旅館「Nazuna 京都 椿通」は、町家が立ち並ぶ路地一帯を改修して誕生した。23棟の長屋がそれぞれ客室として生まれ変わり、花街のような雰囲気が旅館の中で味わえる（写真：Nazunaプレスリリースより）【写真】京都の自然美をテーマにした客室とかく煙たがられる「おせっかい」。「いらぬおせっかい」は確かに迷惑なこともあるが、おせっかいな人がこの世の中からいなくなってしまったら、日本はもっと殺